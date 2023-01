POL-NB: Handbremse vergessen-PKW rollt in Heringsdorf in Sackgraben

Details anzeigen Pkw im Sackkanal Pkw im Sackkanal

Heringsdorf/Insel Usedom (ots) -



Am 21.01.2023 gegen 08:40 Uhr ereignete sich in Heringsdorf ein

Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrzeug in einen Kanal rutschte.

Eine 27-jährige deutsche Staatsbürgerin parkte ihren Opel Corsa in

der Kanalstraße ab, sicherte diesen jedoch nicht gegen Wegrollen mit

der Handbremse oder durch Einlegen eines Ganges. Aufgrund dieser

Tatsache rollte der PKW auf leicht abschüssigem Untergrund ca. 50m

rückwärts in den Sackkanal und befand sich bis zur Fensterleiste im

Wasser. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen

werden. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Personen wurden beim Verkehrsunfall nicht verletzt.



