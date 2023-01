POL-HRO: Unfall mit hohem Sachschaden in Pastow

Rostock (ots) -



Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am 20.01.2023 in Pastow

zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.



Gegen 14:55 Uhr befuhr der 68-jährige Fahrer eines Peugeot den

Lindenweg in Pastow. In einer Linkskurve in Richtung "Alte

Schulstraße" kam der 68-Jährige mit seinem Pkw von der Straße ab und

fuhr in der weiteren Folge geradeaus in die massive Wand einer

Doppelgarage.

Bei dem Unfall verletzte sich der Peugeot-Fahrer und wurde von einer

Rettungswagenbesatzung ins nächstgelegene Klinikum gebracht.

Die Garage war durch den Unfall einsturzgefährdet. Insgesamt 19

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Broderstorf und Thulendorf

sowie 22 Kameraden des THW sicherten und stabilisierten die Garage.

Die erforderlichen Maßnahmen dauerten bis Mitternacht an.

Da sich der Anfangsverdacht einer Beeinflussung des Fahrzeugführers

nicht ausschließen ließ, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Ein Atemalkoholtest ergab zuvor 0,0 Promille. Der nicht mehr

fahrbereite Peugeot musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Neben einem hochwertigen Fahrzeug befanden sich weitere Gegenstände

in der Garage welche durch den Unfall ebenfalls beschädigt wurden.

Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 100.000 Euro geschätzt.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell