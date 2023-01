POL-NB: Unzureichend gesicherte Ladung eines LKW führt zu Unfall mit zwei weiteren beteiligten Fahrzeugen

Stralsund (ots) -



Ein weißer LKW mit Pritsche befuhr am 20.01.2023 gegen 14:00 Uhr die B194 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Negast. Auf seiner Pritsche hatte er ca. 6m lange, schwarze Rohre geladen. Auf Grund unzureichender Ladungssicherung ragte ein Rohr kurz vor der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße / B194 auf die Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug einer entgegenkommenden 31-jährigen ukrainischen Fahrzeugführerin wurde durch das Rohr an der Windschutzscheibe beschädigt. Die Fahrerin des geschädigten PKW Nissan leitete eine Gefahrenbremsung ein. Die in gleicher Richtung fahrende 29-Jährige aus dem Kreis Sundhagen konnte ihren PKW VW Polo nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr fast ungebremst auf den PKW Nissan auf. Dabei zog sich die VW-Fahrerin ein Verletzungen zu und musste zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus nach Stralsund verbracht werden. Beide Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrzeuglenker des LKW setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand an beiden PKW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.



Zeugen, die Hinweise zu dem besagten LKW geben können oder andere sachdienliche Beobachtungen zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900, der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



