POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Schwerin/ Wüstmark (ots) -



~Am 20.01.2023 gegen 19:00 Uhr kam es auf der B321 aus Richtung Schwerin in Richtung Pampow, auf Höhe der Einmündung Schweriner Straße, zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Nach ersten Ermittlungen übersah die 36-jährige Fahrerin eines VW Kombi beim Fahrspurwechsel nach links den VW Polo. Die 22-jährige Fahrerin des VW Polo wurde leichtverletzt und anschließend zur weiteren medizinischen Untersuchung in das Helios-Klinikum Schwerin gebracht. Die Fahrerin und der Beifahrer des VW Kombi verletzten sich ebenfalls leicht. Sie konnten aber nach Begutachtung vor Ort entlassen werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Alle am Unfall beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



Maria Potratz



Polizeiobermeisterin

Polizeihauptrevier Schwerin~



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell