POL-HRO: Verkehrsgefährdung mit Unfall und Widerstand gegen Polizisten

Poppendorf (LK Rostock) (ots) -



~Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 182 zwischen Groß Kussewitz und Poppendorf. Der 47-jährige deutsche Fahrzeugführer fuhr von Bentwisch kommend, in Fahrtrichtung Blankenhagen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser mehrfach von von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr, sodass die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden und ausweichen mussten.



Schließlich fuhr der Unfallverursacher auf ein vorausfahrendes Fahrzeug und kam im Anschluss nach links von der Straße ab, wo der PKW schließlich im Graben zum Stillstand kam.



Beim Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte kam es zu Widerstandshandlungen durch den aus unklarer Ursache nackten Fahrzeugführer, sodass dieser vorübergehend gefesselt werden musste.



Der Unfallverursacher wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes zur weiteren Behandlung in den Schockraum der Uniklinik nach Rostock verbracht. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Durch die eingesetzten Kräfte wird eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Staatsanwaltschaft Rostock geführt.



Die Straße musste für Bergungs- sowie Ermittlungsarbeiten der DEKRA für drei Stunden voll gesperrt werden.



Bei dem Verkehrsunfall gab es keine weiteren verletzten Personen. Der Sachschaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Norman Günther



Polizeioberkommissar

Polizeirevier Sanitz~



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell