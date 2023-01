POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Malchin (LK MSE) (ots) -



Am 20.01.2023, gegen 15.15 Uhr kam es auf der L 35, Höhe der Ortschaft Burow, am Abzweig in Richtung Demmin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 64-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Volvo befuhr die L 35 aus Richtung Altentreptow kommend und beabsichtigte am Abzweig auf die L 271 in Richtung Demmin nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den auf der L 35 im Gegenverkehr befindlichen PKW Dacia, nahm diesen den Vorrang und bog ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der 59-jährige Fahrzeugführer des Dacia sowie seine 42-jährige Beifahrerin, das 9-jährige Kind und der 14-jährige Jugendliche leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin des PKW Volvo wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



