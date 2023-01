POL-HST: Mit E-Bike auf einen stehenden Lkw aufgefahren

Insel Rügen (ots) -



Am Donnerstag, dem 19.01.2023 ereignete sich gegen 13:45 Uhr in Göhren auf Rügen ein schwerer Verkehrsunfall.



Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 60-jähriger deutscher Ortsansässiger die Straße Försterei in Göhren in Richtung Ortsausgang. Kurz davor übersah er augenscheinlich einen am Fahrbahnrand stehenden Lkw und fuhr auf diesen auf. Durch den Unfall verletzte sich der 60-Jährige schwer und musste mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.



