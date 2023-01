POL-NB: Überladener Sattelzug gestoppt

Details anzeigen Überladener Sattelzug Überladener Sattelzug

B96/ Usadel (ots) -



Im Rahmen einer Kontrolle des BAG am 19.01.2023 auf der B96 in Usadel wurde gegen 09:15 Uhr ein Fahrzeugführer eines Sattelzuges kontrolliert. Bei dem Sattelzug, welcher mit Langholz beladen war, bestand der Verdacht der Überladung. Aus diesem Grund sollte das Gewicht auf einer Brückenwaage bei der OVVD Neustrelitz bestimmt werden. Da die Obergrenze des zu wiegenden Gewichtes überschritten wurde, wurden die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow mit ihrer Radlastwaage angefordert. Das Messergebnis ergab nach Abzug der Toleranz ein vorwerfbares Gesamtgewicht von 49.540 Kg und demzufolge eine Überladung von 9.540 Kg, also von ca. 24%. Gegen den 45-jährigen polnischen Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter eines deutschen Fuhrunternehmens wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet.



Nachdem mittels Abladen das zulässige Gesamtgewicht hergestellt wurde, konnte der Fahrzeugführer die Fahrt fortsetzen.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell