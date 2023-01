POL-NB: Betäubungsmittelfund und Widerstand in Waren

Waren (ots) -



Am 19.01.2023 gegen 16:15 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Zeugenhinweis über den Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln in einer Warener Wohnung in der Fontanenstraße.

Nachdem sich im weiteren Verlauf der Verdacht erhärtete, wurde die Wohnungsdurchsuchung richterlich angeordnet. In Folge der Durchsuchung konnten die Beamten mehrere Gramm Marihuana sowie Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln feststellen und beschlagnahmen.



Weiterhin kam es im Zuge der polizeilichen Maßnahme seitens des Tatverdächtigen zu einer Widerstandshandlung gegen die Beamten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen.



Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell