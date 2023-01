POL-LWL: Polizeibekanntes Duo erneut wegen mehrerer Straftaten angezeigt

Parchim (ots) -



Die Polizei in Parchim hat am Donnerstagabend das Auto zweier polizeibekannter Männer gestoppt und bei der anschließenden Kontrolle erneut mehrere Straftaten festgestellt. Am Steuer saß ein 43-Jähriger, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und einem Vortest zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf Nachfrage übergab der Mann den Polizisten eine mit einem Pulver gefüllte Dose. Dabei soll es sich um Amphetamin handeln. Auch sein 19-jähriger Beifahrer stand unter Drogeneinfluss. Das Auto des Duos, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, war nicht zugelassen und auch nicht versichert. Die Polizei brachte den 43-jährigen deutschen Fahrer zur Blutprobenentnahme und erstattete anschließend Anzeige gegen den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Diebstahls, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zur Verhinderung weiterer Straftaten stellte die Polizei zudem die Fahrzeugschlüssel sicher.



Das Duo war zuletzt am Sonntag in Parchim wegen verschiedener Verkehrsdelikte, Diebstahls und mit illegalen Betäubungsmitteln aufgefallen (wir informierten am Montag). Auch zu diesem Zeitpunkt waren die Männer unter Drogeneinfluss stehend und ohne gültige Fahrerlaubnis im Auto unterwegs. Der Jüngere des Duos saß seinerzeit am Steuer des nicht zugelassenen PKW. Bei einer anschließenden Durchsuchung auf dem Hinterhof des 43-Jährigen stießen die Beamten auf mehrere Zweiräder und Fahrzeugteile, die teilweise nach Diebstahlshandlungen in Fahndung standen.



