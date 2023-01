POL-NB: Hund verstirbt nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde (ots) -



Am 19.01.2023, um 20:44 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden

auf der Landesstraße 28 zwischen Meiersberg und Blumenthal gemeldet.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 69-jährige deutsche

Fahrzeugführerin mit ihrem PKW SEAT die L28 aus Richtung Blumenthal

kommend in Fahrtrichtung Meiersberg. In der Ortslage Blumenthal lief

plötzlich ein Hund von rechts nach links über die Fahrbahn. Trotz

sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die Fahrzeugführerin

eine Kollision mit dem Haustier nicht mehr vermeiden.



Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken

davon. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden im Wert von ca.

20.000EUR. Es musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst

geborgen werden. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle und wurde

an die Hundehalterin übergeben.



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell