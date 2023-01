POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L 191 (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 19.01.2023 gegen 19:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 191

zwischen Ribnitz-Damgarten und Bartelshagen I zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Fußgänger und einem PKW, bei dem der Fußgänger schwere

Verletzungen davontrug.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 25-jährige deutsche

Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai die L191 aus Bartelshagen I

kommend in Richtung Ribnitz-Damgarten. Auf Höhe der Ortschaft

Ehmkenhagen stand der 62-jährige deutsche Fußgänger am linken

Fahrbahnrand.



Kurz bevor die Fahrzeugführerin den Fußgänger passierte, betrat

dieser plötzlich und offenbar aus Unachtsamkeit die Fahrbahn. Trotz

einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die 25-Jährige einen

Zusammenprall nicht mehr verhindern.



Durch die Kollision wurde der Mann schwer verletzt und musste mittels

Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die

Hyundai-Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, erlitt jedoch

einen Schock.



Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Anhaltspunkte für eine

erhebliche Alkoholisierung des Fußgängers festgestellt werden,

weshalb ihm zur Beweismittelsicherung noch an der Unfallstelle durch

eine Ärztin Blut abgenommen wurde.



Auf Anordnung der Stralsunder Staatsanwaltschaft kam ergänzend die

DEKRA zum Einsatz. Die Unfallstelle musste im Rahmen der

Unfallaufnahme für mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden. Gegen

22:15 Uhr war die Landesstraße wieder frei befahrbar. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 4.000 Euro geschätzt.



