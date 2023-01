POL-HRO: Defekte Fassade am Gebäude des Polizeihauptreviers Wismar

Wismar (ots) -



In der Mittagszeit am 19.01.2023 lösten sich Teile von der beigen

Fassade des Polizeihauptreviers Wismar ab und fielen herab. Die Teile

prallten direkt vor dem Haupteingangsbereich des Polizeihauptreviers

Wismar auf den Boden. Es kamen dabei keine Personen zu Schaden. Der

Eingangsbereich wurde mit rot-weißem Trassierband abgesperrt. Das

Polizeihauptrevier ist bis auf Weiteres durch Personal und Bürger nur

über den Hof zu erreichen.



