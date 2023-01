POL-HRO: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Rostock (ots) -



Am 19.01.2023 gegen 17:15 Uhr kam es an der Ampelkreuzung

Holzhalbinsel in Rostock zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Mercedes Kleinbus und einer Straßenbahn. Der stadteinwärts fahrende

Mercedes kollidierte beim Abbiegen in die Warnowstraße seitlich mit

einer in die gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn.



Alle Insassen des Kleinbusses und der Straßenbahn blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von

40.000 EUR. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden.



Matthias Emmerich

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Rostock



