POL-ANK: Polizei ermittelt Dieb von gestohlenen Kennzeichen

Gestern Vormittag (18.01.2023) erhielt die Polizei den Hinweis, dass von zwei Fahrzeugen auf dem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Johannes-Gutenberg-Straße in Anklam die amtlichen Kennzeichen (jeweils vordere und hintere Kennzeichentafeln) gestohlen wurden. Darunter befand sich auch ein Fahrzeug der Polizei. Bei einem weiteren Fahrzeug blieb es bei einem Versuch. Die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl haben ergeben, dass ein 58-jähriger polizeibekannter Mann für die Tat infrage kommt.



Später wurde die Polizei erneut informiert, dass ein Autofahrer in verkehrsgefährdender Art und Weise durch Anklam gefahren sei soll. In diesem Zusammenhang haben Kräfte der Anklamer Polizei die Fahndung nach dem Mercedes aufgenommen und das Fahrzeug sowie den Fahrer im Stadtgebiet von Anklam kontrollieren können. Aufgrund des Tatverdachts wurde ein richterlicher Beschluss zur Durchsuchung des Fahrzeugs erlassen. Dabei konnten die gesuchten Kennzeichentafeln festgestellt und beschlagnahmt werden. Der 58-jährige Deutsche äußerte sich nicht weiter zum Vorwurf. Im Anschluss wurde von der Kriminalpolizei erkennungsdienstlich behandelt und aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



