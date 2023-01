POL-HRO: Brand eines ehemaligen Vereinshauses und eines Pkw-Reifens - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) -



Nachdem es am gestrigen Mittwoch zu mehreren Bränden gekommen ist, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Zunächst wurde die Polizei gegen 19:45 Uhr über einen Brand eines ehemaligen Vereinshauses in Elmenhorst-Lichtenhagen informiert. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Gebäude des damaligen Hundesportvereins im Sievershäger Weg in Brand gesetzt, wodurch dieses bis auf die Grundmauern niederbrannte.



Gegen 20:25 Uhr wurden die Beamten über den Polizeinotruf über einen weiteren, bereits erloschenen Brand in der Dostojewskistraße informiert. Hierbei versuchten Unbekannte den linken Hinterreifen eines am Straßenrand abgestellten Hyundai-Kleinwagens zu entzünden. Im Bereich des Rades kam es zu Beschädigungen, sodass ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand.



Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bränden können aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe nicht ausgeschlossen werden. Durch die Polizei wurden mehrere Beweismittel gesichert, die nun ausgewertet werden. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zusätzlich bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am gestrigen Mittwoch, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr Personen beobachtet, die sich in der Nähe des ehemaligen Hundesportvereins aufgehalten haben oder kann andere sachdienliche Informationen zu dem Brand geben?

Wer hat vom 16.01.2023, 23:00 Uhr bis zu den Abendstunden des 18.01.2023 Beobachtungen im Bereich der Dostojewskistraße gemacht und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben?



