POL-LWL: 3 Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104 bei Cambs

Cambs (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der B 104 bei Cambs wurden am Donnerstagmorgen 3 Personen leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:00 Uhr an der Auffahrt zur BAB 14. Ersten Erkenntnissen zu Folge ist der 59-jährige Fahrer eines PKW beim Auffahren auf die Autobahn mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Ein dritter PKW wurde bei diesem Verkehrsunfall in Mitleidenschaft gezogen. Alle 3 Fahrzeugführer sind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr zeitweilig halbseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



