POL-HRO: Diebstahl in Rostocker Seniorenresidenz

Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem bereits vor einer Woche der Diebstahl von Bargeld in einer Wohnung einer in Biestow befindlichen Seniorenresidenz festgestellt wurde.



Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu der Wohnung eines 87-jährigen Rostockers verschafft und dort verwahrtes Bargeld entwendet. Der Stehlschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



