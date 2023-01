POL-HRO: Mehrere Graffiti mit Russlandbezug festgestellt

Schwerin (ots) -



Am Mittwochnachmittag hat die Schweriner Polizei Kenntnis über

mehrere Graffiti mit Russlandbezug erlangt.



Gegen 15:45 Uhr wurde die Polizei von Zeugen über die Schmierereien

informiert. Dabei wurden insgesamt elf Graffiti in Form von

Z-Symbolen im Bereich des Franzosenweges verteilt bis zum

Zippendorfer Strand festgestellt. Diese waren mittels schwarzer Farbe

an Bäumen, Mülleimern und einem Werbeschild angebracht.

Hierzu ermittelt die Kriminalpolizei. Der genaue Tatzeitraum kann

nicht genau eingegrenzt werden, daher wendet sich die Polizei mit

einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.



Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise hierzu geben? Zeugen

werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer

0385-5180 1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

zu melden.



