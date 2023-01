POL-LWL: Gartenlaube durch Feuer beschädigt

Brüel (ots) -



Ein Feuer in einer Gartenlaube in Brüel hat ersten Schätzungen zufolge einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro verursacht. Der Brand, der zwischen Montagnachmittag und Mittwoch im Inneren der Laube ausbrach, blieb unentdeckt. Das Feuer erlosch von selbst. Die Brandschäden hatten die Eigentümer beim Betreten des Gartenhauses am Mittwochmorgen festgestellt. Dem Spurenaufkommen zufolge war das Feuer im Bereich einer Sitzecke ausgebrochen. Durch den Brand kam es zu starken Verrußungen im gesamten Gebäude. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Einer Zeugenaussage zufolge waren am Dienstag in der Nähe der betreffenden Gartenlaube mehrere Jugendliche beim Abbrennen von Silvesterböllern beobachtet worden. Ob die Beobachtung im Zusammenhang mit dem Feuer in der Gartenlaube steht, ist derzeit noch völlig unklar.



