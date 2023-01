POL-LWL: 4 Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Landesstraße 72

Hasenhäge (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 72 zwischen Lübesse und Stern Buchholz wurden am Mittwochabend vier Personen leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge kollidierte der PKW eines 42-jährigen Fahrers beim Abbiegen an der Kreuzung bei Hasenhäge mit einem entgegenkommenden LKW. Hierbei wurden sowohl die drei Insassen des Autos als auch der LKW-Fahrer, welcher die Landesstraße aus Richtung Schwerin kommend befuhr, leicht verletzt. Zwei der Verletzten wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



