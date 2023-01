POL-ANK: Verdacht der versuchten Nötigung in Loitz

Loitz (ots) -



Die Polizei wurde gestern Abend (17.01.2023, ca. 18:00 Uhr) von einer Mutter darüber informiert, dass ihre 11-jährige deutsche Tochter gegen 16:50 Uhr in Loitz im Bereich der Sandfeldstraße (hinter einem Discounter auf Höhe einer Wiese) von einem Mann am Arm gepackt wurde. Des Weiteren soll der Unbekannte versucht haben, das Mädchen mitzuziehen. Dabei soll er jedoch nichts gesagt haben. Die 11-Jährige konnte sich lösen und sei anschließend nach Hause gegangen. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Flüchtigen verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der versuchten Nötigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. In diesem Zusammenhang wurden bereits mehrere Personen befragt. Aufgrund der Dunkelheit konnte nur eine wage Personenbeschreibung des Täters abgegeben werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



