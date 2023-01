POL-NB: Rücknahme der Fahndung nach einer vermissten Frau aus Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Seit dem gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr suchten Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz sowie weitere Einsatzkräfte, u. a. Personenspürhunde und ein Hubschrauber, nach einer 82-jährigen Frau aus Neustrelitz.



Glücklicherweise konnte die Frau nun nach dem Hinweis einer Passantin im Stadtgebiet in Neustrelitz aufgefunden werden. Aufgrund leichter Verletzungen, die vermutlich durch einen Sturz verursacht wurden sowie einer Unterkühlung, wurde die 82-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei bedankt sich bei den Medien sowie der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche und bittet um die Löschung der personenbezogenen Daten.



Ausgangsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5418908



