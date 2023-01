POL-HWI: Zwei entwendete Mopeds in Rehna wiederaufgetaucht

Rehna (ots) -



Gestern Vormittag wurde die Polizei in Gadebusch über den Fund zweier Kleinkrafträder nahe des Ortsausganges Rehna in Richtung Vitense informiert. Diese wurden am zurückliegenden Wochenende aus einer Garage in Rehna gestohlen.



In der Nacht vom 14. zum 15. Januar 2023 drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in der Holmer Straße ein und stahlen die beiden dort abgestellten Mopeds sowie zwei Motorradhelme (Farbe schwarz sowie schwarz/weiß/rot). Hierbei handelt es sich um ein blaues Kleinkraftrad der Marke AGM sowie ein rotes Kleinkraftrad der Marke Alpha Motor.



Gestern Vormittag wurden die Mopeds samt der entwendeten Helme am Ortsausgang Rehna nahe des Abzweiges nach Neu Vitense auf einem Platz an der dortigen Gemeindestraße aufgefunden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Das Stehlgut konnte bereits teilweise an die Eigentümer zurückgegeben werden.



Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch in die Garage und der Nutzung der Mopeds Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



