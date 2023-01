POL-NB: Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Waren (ots) -



Am 18.01.2023 gegen 08:15 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Verkehrsunfall in Waren informiert, bei welchem ein 25-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 63-Jähriger Pkw-Fahrer auf Höhe der Strelitzer Straße 137 in Waren an einer Lichtzeichenanlage abzubiegen und übersah aus bislang ungeklärter Ursache den die Straße querenden Fußgänger. Der 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Behandlung in das Müritz-Klinikum gebracht.

An dem Pkw Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.



