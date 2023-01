POL-LWL: Betrüger forderten 16.000 Euro am Telefon - Rentnerin handelte nach Schockanruf richtig

Dümmer (ots) -



Eine 88-jährige Rentnerin aus der Region Dümmer hat sich am Dienstag nach einem sogenannten Schockanruf selbst vor einem finanziellen Schaden bewahrt, da sie nach dem Telefonat mit dem Betrüger direkt ihren leiblichen Enkel anrief. Zuvor hatten die Betrüger am Telefon 16.000 Euro Bargeld von der 88-Jährigen als Kaution gefordert, da angeblich ein enger Familienangehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun von der Polizei festgehalten würde. Offenbar instinktiv hat die Rentnerin nach dem Telefonat mit den Betrügern sofort ihren leiblichen Enkel angerufen, wodurch der Betrugsversuch schnell aufgeklärt werden konnte. Der Enkel der 88-Jährigen informierte daraufhin die Polizei.



Aus Sicht der Polizei hat die Rentnerin genau das getan, was die Polizei in solchen Fällen immer wieder rät. Und zwar sollten nach solchen Schockanrufen umgehend Familienangehörige hinzugezogen und informiert werden, um solche Betrugsmaschen wirksam verhindern zu können.



