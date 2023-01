POL-NB: Betrunkener PKW-Fahrer auf der L 35 Höhe Bandelin festgestellt

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am Abend des 17.01.2023 bekamen Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald den Hinweis von einem Kollegen, welcher privat mit seinem PKW unterwegs war, dass ein Fahrzeugführer vor ihm in Schlangenlinien fuhr. Dieser zeigte eine sehr unsichere Fahrweise und befuhr teilweise die Gegenfahrbahn. Eine zum Einsatz entsandte Funwagenbesatzung stoppte den Fahrzeugführer und führte eine anlassbezogene Verkehrskontrolle durch. Der 39-jährige deutsche Fahrer stimmte einer Atemalkoholkontrolle zu. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 2,30 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell