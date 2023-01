POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 17.01.2023 gegen 18.30 Uhr kam es in Stralsund in der Karl-Marx-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Laut ersten Erkenntnissen überquerte der 85-jährige deutsche Staatsbürger zu Fuß die Karl-Marx-Straße, etwa auf Höhe der Sporthalle "Jahnsportstätte", an einer unübersichtlichen Stelle.

Der 18-jährige syrische Fahrzeugführer eines VW Polo, der die Karl-Marx-Straße aus Richtung Wulflamufer kommend befuhr, konnte trotz Ausweichmanöver und Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern.

Hierbei wurde der Fußgänger schwer verletzt, war zeitweise bewusstlos und musste zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde aufgenommen.



