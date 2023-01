POL-GÜ: Verkehrsunfall in Teterow - 16-Jähriger schwerverletzt

Güstrow (ots) -



Am 17.01.2023, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Teterow, bei dem ein 16-Jähriger schwerverletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Jugendliche einen Fußgängerüberweg in der Neukalener Straße, Höhe Gartensteig. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 82-jährigen Fahrzeugführerin. Der Jugendliche erlitt unter anderem Kopfverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Güstrow verbracht. Zur Ermittlung der Unfallursache und Sicherung weiterer Spuren wurde die DEKRA angefordert. Der Einsatz dauert zum jetzigen Zeitpunkt noch an.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



