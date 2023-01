LWSPA M-V: Betrunkener Pkw-Fahrer in Rostock festgestellt

Waldeck (ots) -



Am späten Abend des 16. Januar 2023 wurden Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock während ihrer landseitigen Streifenfahrt in Rostock-Dierkow auf einen Pkw aufmerksam, welcher in Schlangenlinien den Diekrower Damm entlang fuhr und mehrfach abrupt abbremste. Die Beamten führten daraufhin eine anlassbezogene Verkehrskontrolle durch. Der 60-jährige Fahrer wirkte orientierungslos. Er stimmte einer Atmealkoholkontrolle zu. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von 2,80 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.



