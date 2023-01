POL-HRO: Gemeindehaus beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Rastow (ots) -



Das Gemeindehaus in Rastow im Kreis Ludwigslust-Parchim ist in der

Nacht von Montag auf Dienstag beschmiert worden.



Der Vorfall wurde der Polizei am Dienstagvormittag bekannt. Dabei

wurden durch bislang unbekannte Täter verfassungsfeindliche Symbole

in schwarzer Sprühfarbe am Gemeindehaus angebracht. Die Polizei

sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Die Polizei wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung.



Wer hat in der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen verdächtige

Personen am Gemeindehaus in der Bahnhofstraße wahrgenommen oder kann

sachdienliche Angaben zur Tat machen? Zeugen werden gebeten sich bei

der Polizei unter der Telefonnummer 03874 4110 oder über die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



