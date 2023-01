POL-LWL: Streifenwagen der Polizei in Verkehrsunfall verwickelt

Crivitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 321 bei Zapel sind drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Beteiligt an der Karambolage mit insgesamt drei PKW war auch ein Streifenwagen der Polizei, dessen Beamte vor Ort einen Wildunfall aufnehmen wollten. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall bei einem Wendemanöver des mit Blaulicht an die Wildunfallstelle herannahenden Polizeiautos. Ein entgegenkommender PKW Skoda soll dabei mit dem auf der Straße wendenden Funkstreifenwagen kollidiert sein. Ein drittes Auto, das wegen eines vorausgegangen Wildunfalls am Straßenrand stand, wurde durch den Zusammenstoß beider PKW ebenso in Mitleidenschaft gezogen. Der Skoda-Fahrer sowie zwei Polizisten erlitten jeweils leichte Verletzungen und kamen zur ambulanten medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf 25.000 Euro beziffert. Alle drei Fahrzeuge, die jeweils erheblich beschädigt wurden, mussten später abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergung der Fahrzeuge musste die B 321 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



