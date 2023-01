POL-GÜ: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto zur Fahrprüfung - unerlaubte Probefahrt missglückt

Güstrow/ Teterow (ots) -



Am 16.01.2023, gegen 07:15 Uhr, waren Beamte der Polizei Teterow im Einsatz, da Hinweisgeber einen durch die Fahrweise auffälligen PKW meldeten, welcher auf der B104 aus Malchin kommend in Richtung Teterow unterwegs war. Das Fahrzeug konnte durch die Einsatzkräfte in der Poggestraße in Teterow festgestellt werden.



Im Rahmen der Verkehrskontrolle erfolgte die nicht alltägliche Überraschung für die Polizeibeamten. Nicht nur, dass der 77-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein vorzeigen konnte. Vielmehr gab die 82-jährige Beifahrerin an, dass beide gerade auf dem Weg zur DEKRA nach Rostock sind, damit ihr Ehemann die theoretische Fahrprüfung ablegen kann. Laut eigenen Angaben habe er Jahre zuvor freiwillig auf die Erteilung einer Fahrerlaubnis verzichtet und wollte dies nun nachholen.



Kurz bevor die Beamten den PKW stoppen konnten, fuhr der aus Malchin stammende Fahrzeugführer rückwärts gegen ein anderes Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Die 82-jährige Beifahrerin, welche einen Führerschein besitzt, übernahm die Weiterfahrt.



Das gegen den 77-jährigen eingeleitete Ermittlungsverfahren ist durch die Kriminalpolizei Güstrow übernommen worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell