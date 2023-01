POL-ANK: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Anklam/Liepen (ots) -



Heute Morgen (17. Januar 2023, gegen 06:55 Uhr) ereignete sich am Ortseingang von Liepen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger deutscher Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher wird derzeit noch gesucht.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Radfahrer die Bundesstraße 110 aus Richtung Jarmen kommend in Richtung Anklam. Etwa dreißig Meter vor dem Ortseingang Liepen näherte sich von hinten ein bislang unbekanntes Fahrzeug und streifte während des Überholvorgangs den 59-Jährigen, sodass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben stürzte. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 100 Euro.



Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen schwarzen Renault handeln.



Die Polizei bittet daher um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei Anklam unter 03971 251-2224 sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



