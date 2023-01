POL-SN: Polizei stellt mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen fest

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei kontrollierte am Wochenende mehrere Fahrzeugführer und musste in sieben Fällen Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren aufgrund von Alkohol- und Drogenbeeinflussung einleiten.

In einem Fall stoppten die Beamten eine Mutter, die ihren 8-jährigen Sohn auf der Rücksitzbank transportierte und mit 2,86 Promille stark alkoholisiert mit einem Opel Corsa unterwegs war. Am Freitagabend fiel einem Streifenteam die 44-jährige deutsche Rostockerin aufgrund ihrer Fahrweise in der Weststadt auf.

In drei weiteren Fällen wurden zwei Männer im Alter von 35 Jahren und ein 18-Jähriger unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen. Sie waren mit Auto, Fahrrad und E-Scooter unterwegs. In zwei weiteren Fällen wurden ein 23- und ein 48-Jähriger Autofahrer kontrolliert, die ersten Erkenntnissen nach unter dem Einfluss von Drogen standen. Bei dem 23-Jährigen handelt es sich um einen syrischen Staatsangehörigen, die weiteren Fahrer sind Deutsche.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell