POL-SN: Ergänzung zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Rostock vom 15.01., 12.01 Uhr mit der Überschrift ´Drei Tatverdächtige nach Diebstahl am Schweriner Marienplatz festgenommen´

Schwerin (ots) -



Zur oben genannten Pressemeldung wird ergänzt:



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Schwerin am 15.1. gegen die 18- und 23-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen und den Vollzug angeordnet. Die Beschuldigten wurden daraufhin in eine JVA gebracht.



Die Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Schwerin fortgeführt.



Eine maßgebliche Rolle bei der Dokumentation der zur Last gelegten Straftat spielte im vorliegenden Fall die polizeiliche Auswertung des Bildmaterials der Bildübertragung am Marienplatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell