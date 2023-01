POL-HRO: Moped-Dieb ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall in Rostock und flüchtet - Zeugen gesucht

Rostock (ots) -



Nachdem ein vermeintlich minderjähriger Mopedfahrer mit einem zuvor entwendeten Kleinkraftrad verunfallt war, sucht die Polizei nun Zeugen.



Der Unfall ereignete sich am 14.01.2023 gegen 13:55 Uhr in der Rigaer Straße, unmittelbar vor dem Wendehammer der dortigen S-Bahn-Unterführung.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der vermeintlich minderjährige Fahrzeugführer die Kontrolle über das Kleinkraftrad und stürzte mit seinem 14-jähigen Beifahrer, im rückwärtigen Bereich des in Lütten Klein befindlichen "E-Centers", zu Boden.

Die über den Notruf alarmierten Beamten konnten den Beifahrer noch am Unfallort mit leichten Beinverletzungen feststellen - der augenscheinlich minderjährige Mopedfahrer flüchtete unerkannt in Richtung der nahegelegenen S-Bahn-Unterführung.



Wer hat den Unfall am Samstag, den 14.01.2023 gegen 13:55 Uhr im Bereich des "E-Centers" beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem bislang unbekannten sowie flüchtigen Fahrzeugführer machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell