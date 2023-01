POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Baucontainer

Ueckermünde (ots) -



In der Zeit vom 12. Januar, 15:30 Uhr, bis zum 16. Januar, 08:00 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer in der Ravensteinstraße in Ueckermünde eingedrungen und entwendeten diverse Werkzeuge. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.



Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-82224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



