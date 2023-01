POL-NB: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Landkreis MSE (ots) -



Die Beamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg stellten am zurückliegenden Wochenende mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr fest.



In Dargun wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer am 14.01.2023 um 23:40 Uhr kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug positiv auf THC an.



Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer wurde am 13.01.2023 um 22:44 Uhr in der Neubrandenburger Oststadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Atemalkoholkontrolle im PR Friedland ergab einen Wert von 0,72 Promille.



In 17121 Loitz stellten Beamte des PHR Demmin am 14.01.2023 gegen 00:15 Uhr einen 30-jährigen Fahrzeugführer fest, welcher ebenfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke einen Pkw führte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab hier einen Wert von 1,04 Promille.



Gegen 01:45 Uhr des 14.01.2023 kontrollierten Beamte des PHR Neubrandenburg einen Pkw-Fahrer in der Sponholzer Straße. Der 35-Jährige hatte einen Alkoholwert von 0,6 Promille.



In der Neubrandenburger Südstadt kontrollierten die Beamten in der Nacht des 15.01.2023 eine 48-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,78 Promille.



Zu einer Straftat kam es am 15.01.2023 gegen 13:00 Uhr. In 17126 Jarmen kontrollierten die Beamten einen 60-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der 60-Jährige wurde zur Blutprobenentnahme in das Demminer Krankenhaus gebracht.



