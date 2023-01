POL-SN: 26-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schwerin (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am frühen Samstagmorgen in Schwerin:



Gegen 4.00 Uhr geriet ein 26-jähriger Schweriner mit seinem Wagen auf dem Obotritenring nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, die Sachschadenshöhe wird jedoch auf ca. 16.500 Euro geschätzt. Der Fahrer war ersten Erkenntnissen nach alkoholisiert unterwegs: Eine Atemalkohlmessung ergab einen Wert von 1,74 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich wurde. Des Weiteren wurde sein Führerschein von der Polizei einbehalten.



Strafanzeige wurde erstattet. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Schwerin.



