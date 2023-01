POL-LWL: Auto mit 9 Personen besetzt - Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Sternberg (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen in Sternberg stellte die Polizei einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer fest, der acht weitere Insassen mit dem PKW BMW beförderte. Weiterhin ist der 28-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde gegen 02:00 Uhr in Sternberg durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sich in dem Auto statt der maximal erlaubten 5 Personen insgesamt 9 Insassen befanden. Darunter 6 Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren, die nicht angeschnallt waren und teilweise im Kofferraum befördert wurden. Ein durchgeführter Drogenvortest beim Fahrzeugführer ergab, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Auto nicht versichert ist. Beim Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die anderen Fahrzeuginsassen sind von den Polizisten zu ihrer Wohnanschrift gebracht worden. Gegen den 28-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Auch wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und der Mitnahme von den 8 Personen im Fahrzeug wird er sich verantworten müssen.



