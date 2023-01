POL-LWL: Jugendlicher soll zwei Mädchen bedrängt haben - Polizei bittet um Hinweise

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe soll ein unbekannter Jugendlicher am frühen Samstagabend zwei 14 bzw. 17 Jahre alte Mädchen bedrängt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr vor dem Bahnhof. Den Aussagen zufolge soll der Jugendliche anzüglich gewesen sein und die Mädchen überdies mit seinem Smartphone fotografiert haben. Als die beiden Mädchen vor dem jungen Mann flüchteten, soll der ca. 16 bis 17 Jahre alte Jugendliche ihnen gefolgt sein. Erst als Angehörige der beiden Mädchen am Ort des Geschehens eintrafen, verschwand der unbekannte Verdächtige. Er soll den Angaben zufolge ca. 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein und trug einen schwarzen Schnauzbart sowie schwarze Haare. Zudem sprach er gebrochenes Deutsch. Der schwarz gekleidete Jugendliche führte einen schwarzen Rucksack bei sich. Nach Angaben der Mädchen war er kurz vor 18 Uhr aus einem Zug ausgestiegen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen des Verdachts einer Sexualstraftat eingeleitet. Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verdächtigen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



