POL-LWL: Verkehrsbehinderungen in Zarrentin nach Geldautomatensprengung

Zarrentin (ots) -



Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Zarrentin kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt. Der Bereich rund um den Markt ist im Zuge der Tatortarbeit durch die Kriminalpolizei abgesperrt worden. Dadurch ist der Durchgangsverkehr unterbrochen. Fahrzeugführer mögen den Bereich bitte weiträumig umfahren. Wie lange der Bereich gesperrt bleiben wird, ist derzeit noch unklar.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell