POL-HRO: Ergänzung zu tödlichem Verkehrsunfall in Schwerin

Schwerin (ots) -



Ergänzend zu der bereits veröffentlichten Mitteilung zu dem schweren

Verkehrsunfall in Schwerin, teilt die Polizei Folgendes mit:



Der bei dem Verkehrsunfall Verstorbene ist inzwischen identifiziert.

Es handelt sich um einen 20-jährigen Mann aus Schwerin.

Der Verstorbene saß zum Unfallzeitpunkt auf der Rücksitzbank.



Bei dem verunfallten Fahrzeug handelte es sich um einen 3er BMW,

welcher mit sechs Personen besetzt war. Mittlerweile ist bekannt,

dass es sich bei dem Fahrer um den 24-jährigen Halter des Fahrzeugs

aus Schwerin handelt. Der Fahrer des PKW konnte zunächst nicht

zweifelsfrei benannt werden, da sich sein Zwillingsbruder ebenfalls

im Fahrzeug befand und mit lebensbedrohlichen Verletzungen

abtransportiert wurde. Da jedoch der Fahrer und seine 22-jährige

Beifahrerin angeschnallt und eingeklemmt waren, konnte diese

eindeutige Zuordnung im Nachgang erfolgen. Die vier anderen

Fahrzeuginsassen befanden sich auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs und

waren nicht angeschnallt.



Die Fahrzeuginsassen teilen sich im Überblick wie folgt auf:

Es gab drei männliche Insassen. Der o. g. 20-jährige Mann ist

verstorben. Zwei 24-jährige Männer erlitten lebensbedrohliche

Verletzungen, davon ist einer mittlerweile in stabilem Zustand.

Die drei 16-, 18- und 22-jährigen Frauen erlitten alle

lebensbedrohliche Verletzungen, davon sind zwei mittlerweile in

stabilem Zustand.



Die vorläufige Einschätzung der DEKRA deutet auf unangepasste

Geschwindigkeit als Unfallursache hin. Das komplette Gutachten steht

noch aus.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



