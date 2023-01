POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 30 bei Samtens

Insel Rügen (ots) -



Am 15.01.2023, gegen 09:15 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 30 zwischen Samtens und Dreschwitz ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 82-jährige deutsche Fahrerin eines schwarzen Skodas mit ihrer 79-jährigen deutschen Beifahrerin aus Richtung Samtens kommend in Richtung Dreschwitz. Als die Fahrerin kurzzeitig abgelenkt war, kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Dabei wurden beide von der Insel Rügen stammenden Frauen schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR.

Die Landstraße musste etwa eine Stunde voll gesperrt werden.



