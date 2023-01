POL-HRO: Drei Tatverdächtige nach Diebstahl am Schweriner Marienplatz festgenommen

Schwerin (ots) -



Am Samstag kam es gegen 21 Uhr auf dem Marienplatz in Schwerin zum

Diebstahl eines Handys.



Der 21-jährige Geschädigte traf sich zuvor mit einer Gruppe ihm

teilweise unbekannter Personen. Im Zuge der Unterhaltungen bemerkte

er plötzlich, dass sein Handy verschwunden war.



Die hinzugerufenen Polizeikräfte stellten vor Ort drei alkoholisierte

tunesische Männer im Alter von 18, 23 und 29 Jahren fest, die als

Tatverdächtige in Frage kommen. Bei einem der Männer wurde ein Handy

aufgefunden, welches ebenfalls aus einer Diebstahlshandlung stammt.

Der rechtmäßige Eigentümer konnte durch die Beamten ausfindig gemacht

werden. Er wird sein Handy zurückerhalten.



Sie wurden vorläufig festgenommen und werden aktuell vernommen.

Anschließend wird die Staatsanwaltschaft über die rechtliche

Einordnung und mögliche Haftanträge entscheiden.



Im Zuge der Festnahme widersetzten sich die Tatverdächtigen den

polizeilichen Maßnahmen und beleidigten die Beamten mehrfach. Daher

wird gegen die Männer zusätzlich ein Strafverfahren wegen Widerstands

gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.



