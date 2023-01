POL-HRO: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Kleingartenanlage festgenommen

Rostock (ots) -



In den frühen Abendstunden des 14.01.2023 wurde durch einen Pächter

der Kleingartenanlage "Frischer Wind e.V." am Biestower Damm eine

unberechtigte Person auf seinem Gartengrundstück festgestellt.



Unverzüglich eingesetzte Polizeibeamte suchten den umliegenden

Bereich ab. Dabei stellten die Beamten einen originalverpackten

Werkzeugkoffer fest, welcher vor einer der Gartenlauben lag. Die

Beamten nahmen die Gartenlaube näher in Augenschein und konnten

Aufbruchsspuren feststellen. Beim Betreten der Gartenlaube kam den

Beamten ein Tatverdächtiger entgegen. Ein weiterer Tatverdächtiger

versteckte sich in der Gartenlaube. Die 17 und 32 Jahre alten

deutschen Männer wurden vorläufig festgenommen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden fünf Gartenlauben aufgebrochen

und mehrere Wertgegenstände zum Abtransport bereit gelegt. Der

entstandene Sach- und Stehlschaden kann noch nicht beziffert werden.



Darüber hinaus liegen Erkenntnisse zu einem möglichen dritten

Tatbeteiligten vor. Dieser konnte jedoch trotz Einsatz eines

Fährtenhundes nicht festgestellt werden.



Durch den Kriminaldauerdienst Rostock erfolgten Ermittlungen am

Tatort. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden

o. g. Männer wieder aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen.



Die Polizei bittet mögliche Zeugen und/ oder weitere Geschädigte,

welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich beim

Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381-4916 1616 zu melden. Wer hat

am gestrigen Abend im Bereich der o. g. Kleingartenanlage verdächtige

Personen gesehen oder kann weitere Angaben dazu machen? Hinweise

nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Lars Abrutat

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell