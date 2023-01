POL-NB: Mehrere Brände von Mülltonnen und Altkleidercontainern im Stadtgebiet von Pasewalk

Strasburg (LK V-G) (ots) -



Am Sonntag, den 15.01.2023, gegen 01:00 Uhr, kam es in der

Fritz-Reuter-Straße und der Baustraße in Strasburg aus bislang

ungeklärter Ursache zu mehreren Bränden von Mülltonnen und

Altkleidercontainern. Die Tonnen sind zum Teil vollständig

ausgebrannt. Zur Brandbekämpfung wurden 13 Kameraden auf 3 Fahrzeugen

der freiwilligen Feuerwehr Strasburg eingesetzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise können

an das PHR Pasewalk unter Tel. 03973220224 oder an jede

Polizeidienststelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt

werden.



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg



