POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der BAB 20 aufgrund einer Straßenverunreinigung

Am 14.01.2023, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der BAB 20 zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach derzeitigem Erkenntisstand

befuhr ein 22-jähriger deutscher Fahrer eines PKW BMW 3er die BAB 20

aus Richtung Stettin kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Zwischen den

Anschlussstellen Strasburg und Friedland kam der Fahrzeugführer des

BMW auf einen ca. 30 Meter langen und nicht vorhersehbaren,

ölverunreinigten Straßenbereich. In der Folge brach der PKW des

22-Jährigen aus, geriet ins Schleudern und stieß mit der Front in die

Seitenschutzplanke. Anschließend wurde BMW wieder auf den

Lastfahrstreifen zurückgeschleudert und kam mit dem Heck in

Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Ein

nachfolgender 67- jähriger deutscher Fahrer eines VW Phaeton bemerkte

den verunfallten BMW zu spät, kollidierte mit diesem und kam auf dem

Überholfahrtstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Beide

Fahrzeuge waren auf Grund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit

und wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Der durch den Unfall

entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Der ölverunreinigte Bereich der BAB 20 wurde durch den

Bereitschaftsdienst der Autobahnmeisterei Glienke abgestumpft. Die

Gefahrenstelle wurde zusätzlich mit einer Geschwindigkeitstrichterung

abgesichert. Für den Zeitraum der Bergung der Unfallfahrzeuge wurde

die BAB 20 für den Fahrzeugverkehr kurzzeitig voll gesperrt.



