Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen aus Güstrow

Details anzeigen Vermisster Noah Kube Vermisster Noah Kube

Seit dem 12.01.2023 wird der 16-jährige Noah Kube aus Güstrow vermisst. Zuletzt wurde er am Abend des 12.01.2023 in Lüssow gesehen. Er hält sich vermutlich in Güstrow oder Rostock auf.

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Personenbeschreibung:

170cm groß

Schlanke Statur

Kurze, dunkle Haare

Oberlippenbart

Wahrscheinlich bekleidet mit: Weißen Turnschuhen Grüne Jogginghose mit Flecktarnmuster Schwarzer Kapuzenpullover mit Aufschrift „Champion“



Informationen und Hinweise zum Aufenthaltsort von Noah Kube können an das Polizeihauptrevier Güstrow unter der Tel. 03843/2660 oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.